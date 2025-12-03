Nacional - 03/12/25 - 09:04 AM

Panamá se prepara para lluvias hasta mediados de enero

Si estás planificando vacaciones, es hora de poner atención a tu destino.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMH) lanzó su pronóstico climático hasta marzo de 2026 y la noticia no es menor: tendremos lluvias frecuentes y una estación seca que tocará todo el país a partir del 15 de enero.

Si estás planificando vacaciones, es hora de poner atención a tu destino. En la costa caribeña—Bocas del Toro, norte de Veraguas, y Costa Arriba y Costa Abajo de Colón—se esperan lluvias durante todo el fin de año, así que los paraguas no pueden faltar. 

Por otro lado, en la región del Pacífico, provincias como Chiriquí, Los Santos y Herrera tendrán una mezcla de lluvias y sol, con Chiriquí entrando primero en la estación seca a finales de diciembre y principios de enero.

El informe también advierte sobre vientos del este y sur, que traerán brisa fresca y lluvias ligeras para áreas como Chepo, Panamá Norte y Chilibre. Los ríos podrían crecer, así que es importante tomar precauciones si vives cerca de zonas inundables.

