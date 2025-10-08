Panamá se prepara para recibir turistas: Copa entrena turoperadores

Más de 400 empresas turísticas, emprendedores, estudiantes y autoridades del país participaron en el ‘Foro de Capacitación Turística’, organizado por Copa Airlines, con el propósito de fortalecer las habilidades del sector y elevar la calidad del turismo panameño.

“El evento busca impulsar y capacitar a quienes reciben a los turistas en Panamá, entender qué buscan y cómo entregarles valor y una mejor experiencia”, destacó Katherine Katsudas, gerente de Comunicaciones Externas de Copa Airlines.

Bajo el lema “Elevando Juntos el Turismo por Panamá”, el foro contó con la participación de autoridades, representantes de empresas como Visa y Google, y expertos en marketing y gestión turística, quienes analizaron las nuevas tendencias del sector y las oportunidades de crecimiento sostenible.

Durante la jornada, los especialistas abordaron temas como la cultura de servicio, la innovación tecnológica y la diversificación de métodos de pago que pueden beneficiar especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ovidio Díaz, resaltó que el evento “permite aprender de los mejores, mejorar la atención y tomar decisiones correctas para seguir fortaleciendo el turismo nacional”.

Copa Airlines, considerada un modelo de servicio, consistencia y excelencia operativa, recordó además su exitoso programa ‘Stopover’, que ha permitido que 95 mil pasajeros en tránsito conozcan Panamá, un aumento del 18 % frente al año anterior.