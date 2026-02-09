CoNEP plantea reformas electorales para el fortalecimiento de la democracia

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) se pronunció este lunes sobre el sistema electoral panameño, señalando su eficiencia "desde el retorno a la democracia".

Mediante un comunicado de prensa titulado "Democracia y sistema electoral", el gremio dijo que Panamá ha contado con un sistema que ha sido eficaz en la transmisión de los resultados electorales. Destacando que la alternancia en el poder demuestra que el sistema electoral es independiente, lo cual es una garantía para el desarrollo del Estado de Derecho y la democracia.

En el escrito, resalta el ejercicio de la Comisión de Reformas Electorales (CNRE); la calificó como "un ejemplo de participación ciudadana que ayuda", que ayuda a proponer reformas que mejoran la legislación aplicable.

El gremio empresarial desea que el proceso electoral sea igual para todos, que las normas permitan mayor participación y que los ciudadanos puedan escoger con libertad, tomando en cuenta planes y programas y no por consignas y frases vanas.

En el debate que se lleva actualmente en la CNRE, la posición de los representantes de la empresa privada ha sido clara en el esfuerzo por incrementar la fiscalización del origen de los fondos de las campañas y lograr que la representación en los puestos de elección popular sea verdaderamente el reflejo del querer de las mayorías.

"Creemos que los partidos políticos deben reformarse para que no sean objeto de intereses creados, sino verdaderas corrientes de opinión que definan con claridad el proyecto de país que impulsan. Estimamos que los candidatos de libre postulación deben participar con toda libertad y en igualdad de condiciones", añade el CoNEP.

Considera que el llamado sistema de "plancha" debe quedar en manos del elector y nunca debe ser una obligación determinante.

Mientras que señala que el voto selectivo tiene que ser esencial para que el ciudadano pueda escoger, en los circuitos plurinominales, a los que considere mejores, no importa su afiliación.

"CoNEP mantendrá su posición. Apoyará fervientemente todos los cambios que permitan que nuestro sistema electoral suponga siempre el triunfo de las mayorías y el fortalecimiento de la democracia, ya que sin ella es imposible vivir", añade el comunicado.