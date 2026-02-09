145 nuevos médicos y especialistas se suman al servicio de Panamá

La Universidad de Panamá celebró una doble jornada de graduación en el Centro de Convenciones de Amador, donde 145 nuevos profesionales de la salud recibieron sus títulos y se incorporan oficialmente al servicio del pueblo panameño.

En esta promoción se otorgaron diplomas a doctores en Medicina, licenciados en Tecnología Médica, Nutrición y Dietética, Salud Ocupacional, así como un magíster en Fisiología del Ejercicio y un doctor en Investigación Biomédica y Clínica, reforzando el compromiso de la universidad con la formación de talento calificado en el área de la salud.

La decana de la Facultad de Medicina, Dra. Oris Lam de Calvo, destacó que los egresados de Tecnología Médica, Nutrición y Salud Ocupacional se preparan para sus exámenes de certificación, y confía en que alcanzarán resultados positivos, siguiendo la tradición de promociones anteriores.

Durante su discurso, la decana instó a los graduandos a ejercer con vocación, ética y responsabilidad, recordándoles que deben mostrar empatía hacia los pacientes, actuar con profesionalismo, promover estilos de vida saludables y prevenir enfermedades laborales.

El viceministro de Salud, Dr. Manuel Zambrano-Chan, en representación del ministro Fernando Boyd, resaltó que estos profesionales llevan consigo un compromiso directo con la población, cualidades esenciales para fortalecer el sistema de salud público y privado del país.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Dr. Jaime Javier Gutiérrez, aseguró que pese a los retos presupuestarios, invertir en la Universidad de Panamá es invertir en el futuro del país, y en el caso de la Facultad de Medicina, es invertir en la vida.