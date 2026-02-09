Unos 200 mil peregrinos se preparan para la romería del Cristo Jesús Nazareno

La comunidad católica del distrito de Atalaya, junto a las autoridades municipales, se encuentra en plena fase de preparación para la tradicional romería en honor al milagroso Cristo Jesús Nazareno, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país.

De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, se espera la llegada de más de 200 mil peregrinos provenientes de distintos puntos del territorio nacional, quienes desde hace varios días han iniciado su caminata hacia la Basílica Menor San Miguel Arcángel en Atalaya, algunos con semanas de anticipación, como parte de promesas y actos de devoción.

Tomás Robles, alcalde de Atalaya, dijo que las autoridades locales han puesto en marcha un plan de coordinación que incluye medidas de seguridad, ordenamiento del tránsito y apoyo logístico, con el objetivo de garantizar una romería segura y ordenada para los miles de fieles que convergerán en el distrito durante los días centrales de la festividad religiosa.

No obstante, los residentes y las autoridades municipales han hecho un llamado especial a los devotos para que, al trasladarse hacia Atalaya, lleven consigo botellas de agua potable, debido a la limitada disponibilidad del recurso hídrico en la población, situación que podría verse agravada por la masiva afluencia de visitantes.

Edison Vallejos, hermano de la Basílica Menor de Atalaya, sostuvo que la romería del Cristo Jesús Nazareno de Atalaya es considerada un evento de profunda significación espiritual y cultural, que cada año congrega a miles de creyentes en un ambiente de fe, sacrificio y esperanza, consolidando a este distrito como uno de los principales centros de peregrinación religiosa de Panamá.