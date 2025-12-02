Nacional - 02/12/25 - 01:08 PM

Panamá se solidariza con Indonesia tras mortal temporal que dejó 700 muertos

La Cancillería dejó claro que Panamá se une al dolor de miles de familias, extendiendo un mensaje de fuerza y solidaridad

 

Por: EFE -

El Gobierno panameño levantó la voz este martes para enviar sus “más sentidas condolencias” a Indonesia, un país que hoy enfrenta una de sus peores tragedias: un temporal que ha dejado al menos 750 muertos y más de 550 personas desaparecidas.

En un comunicado, la Cancillería panameña dejó claro que Panamá se une al dolor de miles de familias, extendiendo un mensaje de fuerza y solidaridad al pueblo indonesio. También resaltó la “urgente necesidad” de que el mundo actúe unido frente al cambio climático, un fenómeno que sigue cobrando vidas y destruyendo comunidades.

Mientras tanto, Indonesia y Sri Lanka siguen buscando sobrevivientes entre inundaciones brutales que golpean al sur y sudeste de Asia, afectando también a Tailandia. En conjunto, la región ya supera 1,300 fallecidos y cientos de desaparecidos por semanas de lluvias implacables.

Indonesia es hoy el epicentro del desastre: inundaciones y deslizamientos arrasaron zonas enteras de Sumatra, la segunda isla más grande del país. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) confirmó las cifras en una plataforma digital creada para seguir minuto a minuto los efectos del temporal.

Un informe del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS) apunta a factores como deforestación, plantaciones de palma aceitera y actividades mineras como los detonantes de este “desastre ecológico” que ha dejado al país devastado.

