PANAMÁ SE SOLIDARIZA CON TRAGEDIA SUIZA QUE DEJÓ UNOS 40 MUERTOS Y 115 HERIDOS

Panamá expresó ayer "su más profunda consternación" por el incendio de un bar en la localidad suiza de Crans-Montana que deja al menos 40 muertos y 115 heridos, así como su solidaridad con las familias de las víctimas.

"Panamá acompaña a Suiza en este momento de dolor y reitera su apoyo y cercanía ante tan irreparable pérdida", indicó un comunicado de la Cancillería panameña, en el que extendió las "más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de la Confederación Suiza".

Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron la madrugada de este jueves en el incendio del bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.