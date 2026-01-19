Nacional - 19/1/26 - 01:07 PM

Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren

Panamá reafirmó los lazos históricos de amistad, cooperación y hermandad con España, uniéndose al duelo nacional que vive el país europeo.

 

Por: Redacción / EFE -

Panamá expresó su profunda solidaridad con España por el accidente de tren ocurrido el domingo, que dejó al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos.

El Gobierno panameño indicó que acompaña en el dolor a los familiares de las víctimas y envía condolencias y deseos de pronta recuperación para los heridos.

Además, Panamá reafirmó los lazos históricos de amistad, cooperación y hermandad con España, uniéndose al duelo nacional que vive el país europeo.

El accidente involucró a un tren de la compañía italiana Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con 317 personas, y que descarriló sus últimos tres vagones al invadir la vía de otro convoy de Renfe, que se dirigía a Huelva y también descarriló.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto oficial y ordenó que la bandera ondee a media asta en todos los edificios públicos.

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, calificó el accidente como "raro" y "extraño" y expresó que a la compañía la invade una profunda tristeza.

