Panamá se une al dolor de España tras mortal accidente de tren
Panamá reafirmó los lazos históricos de amistad, cooperación y hermandad con España, uniéndose al duelo nacional que vive el país europeo.
Panamá expresó su profunda solidaridad con España por el accidente de tren ocurrido el domingo, que dejó al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos.
El Gobierno panameño indicó que acompaña en el dolor a los familiares de las víctimas y envía condolencias y deseos de pronta recuperación para los heridos.
El accidente involucró a un tren de la compañía italiana Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con 317 personas, y que descarriló sus últimos tres vagones al invadir la vía de otro convoy de Renfe, que se dirigía a Huelva y también descarriló.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto oficial y ordenó que la bandera ondee a media asta en todos los edificios públicos.
El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, calificó el accidente como "raro" y "extraño" y expresó que a la compañía la invade una profunda tristeza.