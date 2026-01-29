Mulino y Kast aprietan manos y reactivan el eje Panamá–Chile

El presidente José Raúl Mulino se reunió con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast para detallar un plan de relación entre ambos países, a través de una comisión binacional y mesas de trabajo fijas.

En la reunión, que tuvo como sede el Palacio de Las Garzas, se habló de economía, comercio, educación y seguridad. La idea es empujar proyectos reales que se sientan en la calle.

Mulino dijo que no hay tiempo que perder y recordó que Chile es el cuarto usuario del Canal de Panamá, una relación que no se puede enfriar. “Esa cercanía hay que cuidarla y hacerla crecer”-

El presidente panameño también puso sobre la mesa la nueva jugada regional: Panamá entrando al Mercosur, lo que abre la puerta al Cono Sur y cambia el tablero comercial. Para Mulino, esto vuelve más estratégica la relación con Chile.



Por su parte, Kast espera que Chile pase de cuarto a tercer usuario del Canal y usar a Panamá como puente para llegar con productos a Europa y Medio Oriente.

Ambos coincidieron en algo más grande: una América que camine junta frente a los golpes geopolíticos, comerciales y tecnológicos que vienen. Sin romanticismo, con estabilidad y reglas claras.

En la mesa también estuvieron delegaciones de Relaciones Exteriores, Comercio, Seguridad y Economía de los dos países. La foto fue formal, pero el mensaje fue de calle: esto no es saludo protocolar, es mover fichas.

