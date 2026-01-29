Mulino y Kast aprietan manos y reactivan el eje Panamá–Chile
En la reunión se habló de economía, comercio, educación y seguridad. La idea es empujar proyectos reales que se sientan en la calle.
El presidente José Raúl Mulino se reunió con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast para detallar un plan de relación entre ambos países, a través de una comisión binacional y mesas de trabajo fijas.
Mulino dijo que no hay tiempo que perder y recordó que Chile es el cuarto usuario del Canal de Panamá, una relación que no se puede enfriar. “Esa cercanía hay que cuidarla y hacerla crecer”-
El presidente panameño también puso sobre la mesa la nueva jugada regional: Panamá entrando al Mercosur, lo que abre la puerta al Cono Sur y cambia el tablero comercial. Para Mulino, esto vuelve más estratégica la relación con Chile.
Por su parte, Kast espera que Chile pase de cuarto a tercer usuario del Canal y usar a Panamá como puente para llegar con productos a Europa y Medio Oriente.
Ambos coincidieron en algo más grande: una América que camine junta frente a los golpes geopolíticos, comerciales y tecnológicos que vienen. Sin romanticismo, con estabilidad y reglas claras.
En la mesa también estuvieron delegaciones de Relaciones Exteriores, Comercio, Seguridad y Economía de los dos países. La foto fue formal, pero el mensaje fue de calle: esto no es saludo protocolar, es mover fichas.