Nacional - 29/1/26 - 03:18 PM

Cinco cabritos de un solo parto: la cabra que sorprendió a Veraguas

Cada cabrito nació pesando cerca de siete libras, algo poco común cuando vienen tantos juntos.

 

Por: Redacción / Crítica -

En una finca humilde de Santiago de Veraguas, pasó algo que casi no se ve por estos lados. 

Una cabra parió cinco cabritos en un solo parto, todos vivos y bien formados. Ocurrió en la finca “Mis Cabritas 09”, en la comunidad de Guayaquil, y dejó a más de uno con la boca abierta.

El resultado no fue casualidad. Detrás estuvo la inseminación artificial, una técnica que todavía no es pan de cada día en la cría caprina del país, pero que aquí dio la cara.

El logro se dio con acompañamiento técnico del MIDA, sobre todo en temas de sanidad y nutrición.

En el campo saben que sin eso no hay milagros. El veterinario Ramón Riera, del programa nacional de especies menores, explicó que cuando el productor aplica lo que se le recomienda, los resultados se ven. Y se ven claro.

Desde Ganadería, Sara Feliú aseguró que el enfoque ahora es que estos casos no se queden como anécdota. 

La idea es que más pequeños productores se animen, prueben y mejoren su producción. En el campo, cinco cabritos de una sola vez no es solo noticia: es esperanza.


 

