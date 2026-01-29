Nacional - 29/1/26 - 03:04 PM

Vuelven los pasaportes a Bocas: reabren sede tras meses de golpe y cierre

La reapertura beneficia a más de 150 mil residentes que ya no tendrán que salir de la provincia para hacer el trámite.

 

Por: Redacción / Crítica -

Después de meses de espera y puertas cerradas, Bocas del Toro vuelve a tener sede de pasaportes. 

La oficina provincial reabrió en la planta baja del Aeropuerto Capitán Manuel Niño, en Changuinola, para atender a la gente que necesita viajar o renovar su documento.

La sede atenderá trámites de primera vez y renovación de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.. La entrega de pasaportes ya tramitados será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., sin vueltas raras ni excusas.

La administradora de la Autoridad de Pasaportes, Sonia de Luzcando, recordó que en junio de 2025 la oficina quedó fuera de servicio tras actos vandálicos. Dijo que intentaron frenar el trabajo, pero que la entidad se sostuvo y volvió a pararse.

El acto de reapertura incluyó el corte de cinta junto a la gobernadora Marcela Madrid Guerra, el director provincial Geronhe Cubilla y la subadministradora Joyce García.

La reapertura beneficia a más de 150 mil residentes que ya no tendrán que salir de la provincia para hacer el trámite.
 

