Panamá vendió más afuera y atrajo millones: balance del MICI y lo que viene

El Ministerio de Comercio e Industrias presentó los resultados obtenidos en el 2025 y la hoja de ruta para el 2026.



El ministro Julio Moltó desglosó un aumento en las exportaciones, inversión moviéndose y sectores productivos tratando de levantarse después de años difíciles.

Panamá logró vender más, atraer capital y reactivar partes de la economía que estaban frenadas, explicó.

En exportaciones se lograron 835 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, la cifra más alta en 15 años.

Si se suman los regímenes especiales, el monto llega a 1,098 millones. Camarón, banano, sandía, azúcar. Producto real, de tierra y mar, saliendo del país y entrando dólares.

En lo internacional, el MICI explicó que el tema MERCOSUR se está manejando con cautela. Nada de abrir el portón sin mirar atrás. La línea es negociar paso a paso, cuidar los sectores sensibles y buscar oportunidades que de verdad beneficien al productor local.

En paralelo, se volvió a empujar el sello Hecho en Panamá, esta vez con la intención de que no sea solo un logo, sino una herramienta para competir y vender.

Para 2026, el plan es ir más al grano: negociaciones bilaterales, puertas abiertas para exportar y la creación de una Oficina Hecho en Panamá, dedicada a posicionar el producto nacional con estrategia, promoción y presencia real en los mercados.

En inversión, el país siguió atrayendo capital. Zonas francas con 203.2 millones de dólares y más de mil empleos generados. Régimen SEM con 28 millones. Industria audiovisual con 24.8 millones y 31 producciones internacionales grabando en Panamá.

Además, el Programa de Inversionista Calificado, que ya ha movido más de 309 millones, fue reforzado con una plataforma digital para reducir trámites y dar más transparencia.

Según el MICI, en 2026 viene más control, más fiscalización y más digitalización, para que el proceso sea claro tanto para el inversionista como para el país.

El tema productivo también estuvo sobre la mesa. Programas como Mujer Exporta y Agroindustria Competitiva apoyaron empresas, generaron empleo y movieron economías locales.

Para el próximo año, la promesa es ampliar la cobertura a más provincias, con el punto en financiamiento, certificaciones sanitarias, formalización y uso de tecnología. Menos enredos, más producción.

Bocas del Toro fue señalado como prioridad. En 2025 el objetivo fue rescatar la economía y el empleo. El acuerdo con Chiquita Panamá permitió reactivar la producción bananera y ya hay 3,000 empleos activos, con la meta de llegar a 5,000.

Ahora el discurso cambia: pasar del rescate a la transformación, con un plan que apunta a agroindustria, valor agregado, cooperativas y MIPYMES para que la provincia no dependa de una sola actividad.

En el plano regional, Panamá asumió la Presidencia Pro Témpore de la SIECA en el segundo semestre de 2025, empujando temas de comercio, aduanas digitales y reglas comunes.

Para 2026, el país se prepara para salir a mostrarse más: ferias, ruedas de negocios y eventos internacionales. Uno ya está confirmado: el Congreso Mundial de Zonas Francas, con más de 1,500 delegados de más de 100 países.

El mensaje final estuvo dirigido a lograr más inversión, más exportaciones, más empleo. Crecer, pero con visión de largo plazo.