Panamá y la India firman 5 acuerdos de proyectos de impacto rápido

Panamá y la India se dieron la mano firme y sellaron cinco Memorandos de Entendimiento para echar a andar proyectos de impacto rápido que llegan directo a las comunidades necesitadas.

La firma se dio en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el jefe de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría; y por la India, su embajador Sumit Seth. Como testigos de lujo: el canciller Javier Martínez-Acha y la primera dama Maricel Cohen de Mulino.

Y fue precisamente la Primera Dama quien indicó que: esto no es “pintar una pared y ya”, esto es meterle cariño al plato de comida de los jóvenes, asegurar que en las escuelas haya alimentación de verdad, organizada, sin desperdicios y con la comunidad metida en el cuento.

Dijo que los acuerdos van a pegar fuerte en dos escuelas de San Miguelito, donde la lucha diaria es real:

“Esto es más que arreglar una cocina; es evitar que se pierda comida donde hay necesidad, es unir a mamás, maestros y comunidad pa’ que los niños estén mejor nutridos”.

Del lado indio, el embajador Seth no escondió el buen ánimo:

“¡Viva Panamá, viva India y viva la amistad!”, soltó con orgullo, remarcando que estos proyectos buscan mejorar salud, educación, tecnología e infraestructura, y que la idea es que ambos países sigan más juntitos todavía.

El diplomático también recordó que Panamá tiene talento y que la India quiere abrir puertas: más becas, más tecnología, más turismo, más movimiento de negocios. Incluso confirmó que subieron las becas para panameños de 25 a 30, y esperan llegar a 50 o 100.

El ministro Orillac firmó 4 de los 5 acuerdos, que traerán estos proyectos:

1️⃣ Canalización del arroyo en Santa Rita, Antón (Coclé)

Pa’ que el río Santa Rita no vuelva a desbordarse como vecino malcriado.

2️⃣ Un puente vehicular nuevo en ese mismo corregimiento

Porque cruzar a pie cada estación lluviosa es un estrés que ya no toca.

3️⃣ Plan de Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad Comunitaria en la Escuela Amelia Denis de Icaza (San Miguelito)

Un modelo completo para que la escuela y la comunidad sean autosostenibles con comida organizada y nutritiva.

4️⃣ El mismo plan para la Escuela Samaria Sinaí (San Miguelito)

Porque donde hay necesidad, hay que duplicar el apoyo.

5️⃣ Proyecto de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos con Senacyt

Aquí firmó Ortega Barría:

una red de 9 estaciones de experimentación en IA y ciencia de datos, repartidas por los Rincones Clubhouse del país, más una unidad móvil.



La idea es que los jóvenes aprendan en la práctica, se preparen pa’ los trabajos del futuro y sepan usar la tecnología no solo pa’ consumir, sino pa’ crear.







