Panamá y la ONU fortalecen compromiso por la neutralidad del Canal



La importancia de la neutralidad del Canal de Panamá, en medio de las actuales y crecientes tensiones geopolíticas, fue uno de los temas abordados en la reunión bilateral que sostuvo en Nueva York el presidente de la República, José Raúl Mulino, con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

El presidente Mulino destacó que el tema de la neutralidad del Canal, establecido en un tratado entre Panamá y Estados Unidos en 1977, ha recibido un renovado reconocimiento multilateral, lo que se convierte en un factor positivo para la estabilidad del comercio global.

Por su parte, Guterres felicitó a Panamá por su destacado papel en el Consejo de Seguridad ante los conflictos globales, como miembro no permanente, todo con el objetivo de lograr la solución pacífica de los mismos.

El presidente Mulino indicó que, desde que Panamá ocupa esta silla en el Consejo de Seguridad, el país ha actuado con independencia, equilibrio y compromiso con la Carta de la ONU.

“Panamá respalda los llamados a la reforma del sistema de paz y seguridad, y estamos dispuestos a contribuir, desde nuestro papel en América Latina, a los procesos de mediación, diplomacia preventiva y construcción de la paz”, propuso Mulino.

Sobre la crisis de Haití, Mulino expresó que Panamá brindará asistencia, pero instó a la ONU a buscar una solución tangible.

En cuanto a los casos de Nicaragua y Venezuela, Mulino y Guterres coincidieron en calificarlos como una amenaza para la democracia en la región latinoamericana.

Guterres también reconoció los avances de Panamá en materia de desarrollo sostenible.

Acompañaron al presidente Mulino el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Salud, Fernando Boyd; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro; y el vicecanciller Carlos Hoyos.

