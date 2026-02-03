Nacional - 03/2/26 - 08:43 AM

¡Titán, el firu que se coló en operación fronteriza, ahora es consentido!

Unidades de la Canina, Antinarcóticos y el Batallón Gral. José de Fábrega lo localizaron y le llevaron comida,

 

Por: Redacción / Crítica -

La calle principal de Santa Fe, Darién, nunca había visto tanto alboroto por un firulais… ¡y mucho menos uno llamado Titán

Después de que su video se hiciera viral con más de 500 mil vistas, mostrando a este valient mcorriendo como uno más de los que participaban en una operación antidrogas del SENAFRONT, hoy el guerrero peludo fue mimado como se merece

Unidades de la Canina, Antinarcóticos y el Batallón Gral. José de Fábrega lo localizaron y le llevaron comida, mientras un enfermero de la Canina le daba los primeros cuidados.

Su dueña, Amarilis Cueva, contó que hace unas semanas Titán fue atropellado, pero la alta comandancia del SENAFRONT se encargará de que este héroe de cuatro patas reciba toda la atención médica para que se recupere rápido.

¡Nada detiene a este guerrero de Darién! 

 
 
 
 

