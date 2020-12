Pandemia disparÃ³ hasta 18,5% el desempleo en PanamÃ¡, mayor tasa en 20 aÃ±os

Los efectos de la pandemia en curso dispararon el desempleo en Panamá, que pasó del 7,1 % al 18,5 %, la tasa más alta en 20 años, mientras que la informalidad subió del 44,9 % al 52,8 %, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec).

Una encuesta de mercado laboral telefónica (EMLT) desarrollada entre septiembre y octubre pasados arrojó que el número de personas "desvinculadas o con contratos suspendidos" en Panamá llegó a 371.567, unas 225.456 más que las 146.111 que había en agosto de 2019 y que se traducían en una tasa de paro del 7,1 %.

Los datos recopilados en la encuesta "también revelaron la existencia de 777.162 empleos informales no agrícolas, es decir un 52,8 % del empleo informal", frente al 44,9 % de agosto de 2019.

"Los efectos de la crisis sanitaria impactaron ampliamente todos los sectores de la economía", comentó el Inec en un comunicado de prensa.

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes con una economía dependiente de los servicios, cerró en marzo pasado los sectores productivos y comerciales no esenciales y tras varios meses de un lento proceso los reabrió casi plenamente a mediados de octubre.

Ese cierre se tradujo en una caída acumulada del 20,4 % del producto interno bruto (PIB) en los primer nueve meses del año, según datos del Inec, y en proyecciones oficiales de un 25 % de desempleo y 55 % de informalidad al cierre de 2020.

El Inec precisó este martes que según la encuesta realizada entre septiembre y octubre pasado, la Población Económicamente Activa (PEA) en Panamá se situó en 2.003.258 personas, con una disminución de 63.495 personas en comparación con el 2019 (2.066.753).

Atribuyó la variación al "impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral y a un leve crecimiento la población No Económicamente Activa producto de las mejores condiciones en la esperanza de vida de los panameños".

"La población ocupada es de 1.631.691 personas, mientras que en el 2019 fue de 1.920.642 personas, que en cifras absolutas muestra una disminución de 288.951 asalariados que pasaron al desempleo debido a la crisis sanitaria, lo que también derivó en las diferentes condiciones laborales como lo son: contratos suspendidos y finalización de la relación de trabajo", añadió el Inec.

Las entrevistas de la encuesta laboral fueron efectuadas telefónicamente en atención a las medidas de bioseguridad por la pandemia en curso, con una muestra de hogares obtenida de la Encuesta de Mercado Laboral anterior (2019), agregó el ente estadístico adscrito a la Contraloría General de Panamá.