Papadimitriu: RM volvería a ser presidente, pero tiene enemigos que lo serruchan

Ricardo Martinelli volvería a ser presidente de Panamá si las elecciones fueran hoy, pero en su carrera hacia el 2024 se enfrenta a un contubernio de traidores, figuras del poder político, del poder judicial y del poder económico empeñados a bajarlo como sea, e incluso a magistrados electorales aparentemente dispuestos a serrucharle el piso si los anteriores fallan en acabar con su carrera política.

Este es el escenario que ve el asesor político y exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, en torno a quien hoy por hoy es el primero en las preferencias electorales hacia 2024. Sus declaraciones fueron en el programa radial de Alvaro Alvarado.

Publicidad

El asesor confesó que para él fue sorprendente la facilidad y rapidez con que 2 magistrados del Tribunal Electoral (Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá) le cortaron las piernas a Martinelli en sus aspiraciones para Alcalde del Distrito Capital en las últimas elecciones. "De la noche a la mañana lo bajaron", recuerda.

"Él tiene a muchos opositores económicos de mucho dinero en contra de él, y eso es un factor muy grande", afirmó. Aun así, reconoció que Martinelli es una fuerza política formidable con una base de votos muy superior al resto de los posibles candidatos.

"No importa lo que haga. Se puede quitar los pantalones y enseñar el culo y no va a perder un solo voto. Él tiene un caudal sólido que es de él. Está blindado. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa quién lo asesore, no importa que no lo asesoren", explica.

"Bajarlo de ahí (de las preferencias electorales) es extremadamente difícil, porque lo que la gente anhela son los años de bonanza económica que hubo durante el gobierno de Martinelli, y creen que si Martinelli vuelve a ser presidente, va a volver a hacer esa bonanza y la gente va a tener ese dinero en la cartera y en el bolsillo".

De hecho, afirma que Martinelli será un factor en las elecciones de 2024, sea que corra o no corra como candidato, aunque no puede decir si el expresidente ha decidido que tendrá un "delfín", un plan B.

Aunque las cartas actuales juegan en contra de Martinelli para impedir que corra, Papadimitriu dijo que habría que ver si el pueblo se vuelca a las calles para exigir que Ricardo corra o prenden el país.

Advirtió que el exmandatario debe valorar bien las cosas que le hablan al oído y que posiblemente no se traducen en su realidad. Un buen análisis evitaría estrellarse contra un muro. "No puede seguir con eso de dale, dale. ¿Dale hasta cuándo?", sería la pregunta.

El karma alcanza a Rómulo

Sobre la actual pugna interna en Cambio Democrático en torno a la elección de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Papadimitriu afirma que al presidente de ese colectivo, Rómulo Roux, se le está aplicando el refrán de "el que a hierro mata, a hierro muere".

"Rómulo llegó a ser presidente del partido gracias a Yanibel Ábrego (actual diputada). Ellos dos en contubernio -mientras Martinelli estaba en Miami en una cárcel- le arrebataron el partido".

"Creo que Yanibel creía que Rómulo iba a compartir el partido con ella y que iban a discutir las cosas y de repente Rómulo llegó y dijo yo soy el que mando. Me imagino que ella se dio cuenta y le dijo tú llegaste aquí por mí y te voy a quitar el partido", relata.

Papadimitriu reconoce que es realmente Yanibel quien actualmente controla el partido, y el panorama hacia adelante para Roux será quedar "totalmente desprestigiado"."Rómulo va a tener que ver qué es lo que va a hacer", sentencia.

Agrega el asesor que Rómulo no quiere aceptar que él llegó de segundo en las elecciones de 2019 por el apoyo de Martinelli, con sus comerciales de llamadas desde el teléfono público de El Renacer.

"Él sigue pensando que él era el que tenía los votos y que la base de él llegó al segundo lugar con (Luis) Casís. Eso es falso, ese es un mundo de fantasía en que él vive". "Ahora Yanibel le está haciendo a Roux lo que él y Yanibel le hicieron a Ricardo Martinelli".

Según Papadimitriu, Rómulo podría ser un candidato potable en 2024 si llega a repetir como presidente de CD, pero si Yanibel le gana una convención, no lo ve corriendo, porque los estatutos de CD estipulan que solo el presidente del partido decide las alianzas.

Por eso, afirma el asesor, fue que Martinelli decidió "cortarse el cordón umbilical" de su bebé CD y crear su propio partido, Realizando Metas, que actualmente está creciendo y llevándose líderes y bases de CD.

"Él dijo me metieron la yuca una vez, no me la van a meter dos veces, todos los que se quieran venir conmigo, vengan para acá", explica.

Actualmente CD está "sangrando", indica Papadimitriu. "En el momento que se den cuenta de que no tienen un caballo propio para la presidencial, si Yanibel se lleva el partido, la gente se va a ir porque ellos quieren apostar a ganador".

"Si Roux se sale y no corre, CD para las próximas elecciones va a ser el Molirena 2", vaticinó.

"Sería muy interesante si Martinelli recoge a Roux en Realizando Metas... Ricardo tiene historia de gente que lo ha traicionado y que los ha recogido", especuló.

Varela destrampó el Panameñismo

Papadimitriu se refirió al expresidente Juan Carlos Varela como una persona "mala, de mal corazón", quien "destrampó" al partido Panameñista, le dejó la batuta de las elecciones de 2019 en malos términos a José Isabel Blandón, y que ha dejado al colectivo en una situación peor que después de Mireya Moscoso.

Por este daño catastrófico, no le ve chance alguno a un candidato presidencial panameñista en 2024.

Papadimitriu no quiso profundizar sobre los motivos del rompimiento Martinelli-Varela en 2011. "No me gustaría hablar de Varela, yo tengo una opinión de ese señor demasiado baja", expresó.

"Creo que Martinelli se dio cuenta que él no estaba trabajando para el presidente, ni para el puesto. Y lo dejo hasta ahí. Juan Carlos Varela es una persona muy mala, de mal corazón, y él algún día va a pagar por lo que ha hecho a muchas personas y toda la hipocresía y todas las mentiras que ha dicho".

"Desafortunadamente se escucha detrás del papa y Dios y creo que todo eso se le va a devolver en algún momento".

"Varela le dio claras instrucciones a (la entonces procuradora) Kenia Porcel y a los fiscales de solamente investigar al gobierno de Martinelli y encontrar lo que sea del gobierno de Martinelli".

Lucha generacional en el PRD

Papadimitriu reconoció que ha sido sorprendido por la capacidad del vicepresidente José Gabriel Carrizo de enfrentarse a los dinosaurios del PRD que le están tirando para destruirlo.

Carrizo tiene a su favor que cuenta con el 100% del apoyo del mandatario Laurentino Cortizo, y también de diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson.

Además, no descartó que Carrizo, a pesar de su baja popularidad, pueda ganar una elección en 2024, si es que el PRD puede lograr las alianzas que garanticen numéricamente los votos.

Esas alianzas podrían ser con CD, e incluso con Realizando Metas de Ricardo Martinelli, afirmó el asesor político.

"Estas elecciones van a ser un sancocho de mezcolanzas que no sabemos qué va a salir de ese injerto".