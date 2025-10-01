Paradas de buses se convierten en vertederos en Alto de Los Lagos

Moradores de la segunda etapa del proyecto habitacional Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, solicitan la recolección periódica de basura y medidas para evitar que las paradas de buses se conviertan en focos de contaminación.

Rafael Núñez, residente de la comunidad, expresó su preocupación por la acumulación de desechos en zonas públicas. “Es necesario que se recoja la basura con mayor rapidez para evitar afectaciones a quienes transitan por las paradas de buses y otros espacios comunes”, señaló.

Por su parte, Rafaela Solís, de 40 años, hizo un llamado a las autoridades destacando la presencia de numerosos niños en el área. “Esto crea malos olores, moscas y otras alimañas que perjudican la salud de los residentes”, advirtió.

Ante la situación, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, informó que se está coordinando con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN) para brindar una solución conjunta. “El municipio está dispuesto a enviar equipos que apoyen estas labores”, aseguró.

Asimismo, Félix Ross, representante del corregimiento de Cristóbal Este, indicó que buscarán trabajar con la empresa Aguaseo S.A. para garantizar la recolección continua de los desechos.

En respuesta, Aguaseo S.A. realizó recientemente una jornada de limpieza en la segunda etapa de Alto de Los Lagos. La empresa aclaró que, aunque el convenio de recolección aún está en proceso de formalización, mantiene su compromiso con la comunidad y continuará brindando apoyo y soluciones inmediatas.

