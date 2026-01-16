Nacional - 16/1/26 - 06:31 PM

Parque de Villa Catalina estrenará iluminación temática del mundo marino

El alumbrado recrea el mundo marino, ofreciendo un entorno visual innovador que combina recreación, aprendizaje y disfrute familiar.

 

El corregimiento de Don Bosco inaugurará este sábado 17 de enero un nuevo atractivo comunitario, se trata de una iluminación temática permanente del Parque de Villa Catalina, a partir de las 7:00 p.m.

La iniciativa es impulsada por la Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Junta Comunal de Don Bosco.

El parque de Villa Catalina es uno de los cinco parques capitalinos seleccionados para mantener durante todo el año 2026 un sistema de iluminación inspirado en ejes temáticos y educativos.

En este caso, el alumbrado recrea el mundo marino, ofreciendo un entorno visual innovador que combina recreación, aprendizaje y disfrute familiar.

El encendido oficial se realizará en el parque ubicado a la entrada del sector de Villa Licia, con una jornada especial dirigida a toda la comunidad, dio a conocer el representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson.

“En esta ocasión especial tendremos la presentación de la divertida obra teatral Los Chirrykekes, además de atracciones y juegos para los más pequeños, así como un espacio dedicado a los emprendedores del corregimiento. Invitamos a las familias a visitar el parque, disfrutar del color, la alegría y la magia de este espectáculo”, destacó Janson.

 

 

