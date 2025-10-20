Participación ciudadana define inversión comunitaria en Buena Vista

Con la participación de más de 100 residentes, la Alcaldía de Colón llevó a cabo una consulta ciudadana en el corregimiento de Buena Vista, área de la Transístmica, como parte del programa de inversión comunitaria impulsado por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Durante la jornada se presentaron siete proyectos, resultando elegida por la comunidad la construcción de salones múltiples, que incluirán un CAIPI, comedor infantil, tienda comunitaria y un salón para adultos mayores.

Diógenes Galván, alcalde de Colón, y representantes de la AND participaron en el evento, destacando la importancia de la participación ciudadana en la definición de obras prioritarias.

La ejecución de este proyecto contará con una inversión de 50 mil dólares, provenientes del fondo del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).

Estas obras buscan mejorar la calidad de vida de los moradores de Buena Vista, en el área de la Transístmica, mediante servicios como el comedor infantil, la tienda comunitaria y los salones para reuniones de adultos mayores.