Chitré inicia proceso de desinfección de tuberías tras meses de crisis

Luego de ocho meses desde el inicio de la crisis por la contaminación del río La Villa, que ha mantenido a gran parte de la región de Azuero sin agua potable apta para el consumo humano.

El distrito de Chitré inicia el proceso de desinfección y limpieza de sus tuberías, una de las zonas más pobladas entre las áreas afectadas.

Los trabajos comenzarán el lunes 2 de febrero a partir de las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta el miércoles 4 de febrero a las 6:00 de la tarde, iniciando en el primer macrosector, que incluye el corregimiento de La Arena, la vía Circunvalación y parte de Monagrillo.

Este primer sector comprende el área de La Arena, desde inicios del corregimiento hasta la división con el distrito de Parita, pero incluyendo zonas como Boca de Parita, hasta la entrada de la playa El Retén.

La gerente regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Herrera, Yaurus Ibarra, explicó que durante el lunes 2 de febrero la población no debe utilizar el agua ni abrir los grifos, ya que se estará inyectando una solución con altas concentraciones de cloro para eliminar microorganismos y sedimentos acumulados en las tuberías.

Tras un periodo aproximado de 36 horas, el martes en horas de la tarde, iniciará la fase de enjuague, momento en el cual solo los residentes del sector intervenido deberán abrir sus grifos durante 30 minutos, permitiendo que la solución desinfectante ingrese a las viviendas y complete el proceso de limpieza interna de las tuberías.

Recalcó que estas recomendaciones aplican únicamente para las áreas donde se ejecutan los trabajos y exhortó a la población a mantenerse atenta a las redes sociales y canales oficiales del IDAAN, donde se estará publicando el detalle de las barriadas incluidas en cada sector.

En el resto del distrito de Chitré no se realizarán labores de desinfección durante esta etapa; sin embargo, se registrarán bajas presiones, debido a la necesidad de mantener el suministro hacia el área intervenida.

Ibarra aclaró que la desinfección no se ejecuta por corregimientos, sino por divisiones técnicas de la red, abarcando sectores como La Arena centro, la vía hacia Cuatro Caminos y Boca de Parita, la vía Pesé, el cruce del centro económico y el área de El Mangal.

Este proceso forma parte de un plan dividido en dos grandes macrosectores, que posteriormente incluirá el resto de Chitré y el distrito de Monagrillo, en fechas que serán anunciadas oportunamente.

La entidad destacó que este plan de recuperación de la red de distribución ya se ha venido desarrollando en la provincia de Los Santos, donde se han desinfectado las tuberías de Llano de Piedra, la línea de conducción desde la planta Rufina Alfaro hasta Las Tablas, así como todo el distrito de Las Tablas y Guararé.

Aún quedan pendientes por intervenir las comunidades de La Villa de Los Santos, Santa Ana, El Ejido, La Espigadilla, Llano Largo, El Bongo y Los Olivos, además de la planta potabilizadora de Macaracas y sus redes de distribución, como parte de las acciones para restablecer progresivamente el suministro de agua potable segura en toda la región.