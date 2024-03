Pedrito- Otra Faceta

En junio de 1976, al regresar de vacaciones universitarias, mi amiga Lilia Esther García de Paredes me recomendó para un "summer job" en la agencia publicitaria McCann Erickson, donde su padre, Alberto García de Paredes, era el gerente. En ese momento, Pedrito ocupaba el cargo de subgerente de la agencia, y Alberto me asignó trabajar bajo su supervisión. Aunque no lo conocía, desde el primer día noté que, a pesar de ser muy delgado, irradiaba una intensidad y energía pura, superiores a las de los jóvenes de la agencia.

Pedrito poseía un intelecto privilegiado; su nivel de cultura y conocimiento (antes de Google) era superlativo. Dominaba la escritura del español al nivel clásico y supervisaba meticulosamente la ortografía de anuncios de la agencia. Además, era un estratega nato, desarrollando pasos específicos y verificables para alcanzar objetivos con la meticulosidad de un ingeniero. Detestaba el "bullshit", especialmente en el ámbito publicitario.

En la oficina y con los clientes, era serio y profesional, pero siempre encontraba tiempo para un chiste o una ocurrencia creativa sobre la idiosincrasia panameña.

En este sentido, era un psicólogo de las mañas nacionales. Luego, pasó a la agencia publicitaria BBM, donde su amigo Boli Bárcenas, reconociendo su talento, le otorgó una posición relevante. Allí, tuvo una destacada carrera, manejando complejas situaciones de los anunciantes más importantes de Panamá e internacionales.

Al mismo tiempo, desarrollaba su legado de poeta popular, escribiendo canciones que se han convertido en parte de nuestras tradiciones.

Lo seguí tratando durante los 9 años en que trabajé en Canal 13 y puedo atestiguar que su nivel de coordinación, astucia y compromiso para apoyar los objetivos de sus clientes , fue siempre uno de los más acertados de la industria. Es admirable encontrar personas que poseen esas dos cualidades: ser estructurado , culto y profesional y a la vez, relajado , creativo y alegre, además contar con el don de gentes y la humildad, para que el éxito no se suba a la cabeza.

