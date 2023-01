Pedro Miguel: Gaby sería derrota segura para el PRD

Pedro Miguel González advirtió que el PRD no debe atarse a un candidato como José Gabriel Carrizo que tiene altos negativos, gran desgaste y llevaría al partido a una derrota segura en 2024.

El exsecretario general del PRD reveló a "Radar" que en una medición que hicieron entre el 16 y 20 de agosto, después de las protestas de julio, Carrizo marcó 0.6% y la que mayor respaldo logró, fue Zulay Rodríguez con 40%.

Otras encuestas serias así lo revelan, no así la que hace por encargo un medio que lo pone "man to man" con Ricardo Martinelli y no le dicen la verdad a Cortizo ya Carrizo.

Para "Sombrerito" González, el PRD tiene una posibilidad de triunfo, siempre y cuando el candidato no sea la figura que se pretenda desde el poder y tenga una propuesta genuinamente torrijista, porque la que tenemos hoy con Laurentino Cortizo,ni siquiera se parece.

Recordó que el último gobierno que repitió fue el de 1964, aunque en 1984 triunfó el candidato del oficialismo Nicolás Ardito Barletta, en unas elecciones históricas por llamarlo de alguna manera, dijo con un sonrisa con un grado de sorna.

Pedro Miguel cuestionó que en Panamá ha vuelto el control del poder económico sobre el poder económico al punto que no importa quién gane...al final es lo mismo con candidatos que van a las empresas a buscar apoyo a sus campañas e hipotecar su gestión de gobierno.

El perredista también alertó sobre la intención del PRD y CD de pretender no hacer primarias para diputados, lo que sería un dislate peligroso y habrá que ver cuál es el comportamiento de los magistrados del Tribunal Electoral, para que no caigan en absurdo y en silencio administrativo.

