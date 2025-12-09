Penonomé amaneció despierto: Naviferias arrancaron a las 3:24 a.m

Todavía la luna estaba arriba cuando la gente ya hacía fila. A las 3:24 de la madrugada de este martes 9 de diciembre arrancaron las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Llano Marín, Coclé. -



El movimiento fue tan rápido que para las 4:45 a.m. ya no había filas, según confirmó el director Nilo Murillo.

Desde temprano, miles se acercaron a comprar el combo festivo que este año se mantiene en $15 e incluye un jamón picnic, arroz (5 lb), aceite o piña, azúcar y guandú. Solo en Penonomé, unas 7,000 personas habían sido atendidas antes de que el sol saliera completo, y el flujo se mantuvo rápido: entrar, comprar, salir.

Murillo insistió en que el programa está pensado para hogares, no para compras individuales repetidas.

“Aquí las cajas son por familia, no por persona… pero sabemos que hay quienes vienen dos o tres a buscar. No es lo ideal, pero pasa”, dijo el funcionario, advirtiendo que el recurso no es infinito.

En La Pintada, por ejemplo, se enviaron 3,300 jamones, casi un 10% más que la cantidad total de viviendas del distrito. Aunque llegaron buses de zonas vecinas, el IMA sostiene que la mercancía alcanza y la distribución está bajo control.

Las Naviferias siguen activas en 132 puntos del país tras iniciar días atrás en Chiriquí, Herrera y Los Santos. Hoy Coclé se levanta con el mismo ambiente: navidad económica, sin filas y con el pueblo despierto desde antes del gallo.