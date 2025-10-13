Nacional - 13/10/25 - 03:13 PM

Penonomé y otros sectores estarán sin agua en horas nocturnas

La interrupción del servicio está programada desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., y tiene como objetivo asegurar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo, informó la entidad.

 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes, 14 de octubre, se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en Penonomé y sectores aledaños, debido a trabajos de limpieza preventiva en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora del área.

Entre las comunidades afectadas se encuentran: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera y Villa Bonita.

El IDAAN recomienda a los residentes tomar las medidas necesarias para almacenar agua con anticipación y evitar contratiempos durante el periodo de suspensión.
 

