Perito: Martinelli usó dinero lícito para comprar Epasa (Video)

El perito Eliseo Ábego reconoció durante su interrogatorio en la audiencia de fondos por el caso New Business, que el dinero que aportó el exmandatario Ricardo Martinelli para la compra de la Editora Panamá América, era de procedencia lícita.

Ábrego, quien fue interrogado por un número plural de abogados defensores en el juicio, fue quién preparó el informe por parte de la Policía Nacional (PN), donde se detalla el supuesto esquema que fue usado para la compra del medio.



Luis Eduardo Camacho Jr., abogado defensor de Martinelli, indicó que todo el pueblo panameño ha visto cómo se juega con la libertad y el nombre de las personas.

“En primer lugar, todos ustedes escucharon al perito, tengo mis dudas de que sea un perito, señalar que su peritaje no tiene forma de peritaje, que no se fundamentó en normas y que él no conoce cuáles son las normas que se utilizan para este tipo de labores. Esto resulta vergonzoso”, agregó.

Camacho Jr. señaló que Ábrego fue muy claro en señalar que todos los recursos que Ricardo Martinelli invirtió para la adquisición de Grupo Epasa son lícitos.

“En cuanto a las preguntas que se le hicieron al perito, el mismo indicó que los diversos cheques que se giraron para este tema, todos salieron de las cuentas personales o empresariales de Ricardo Martinelli”, aseveró.



“Yo veo que este señor no hizo una investigación objetiva, no hizo un peritaje objetivo, ustedes vieron que ni siquiera se sabía el título de su informe. Lo que se vio fue una opinión de él, sin ser abogado y en el que no se tomó en consideración a las partes”, expresó.

Durante el cuarto día de audiencia también se presentó como testigo el exdiputado Franz Wever quien ese entonces fungía como secretario general de la Asamblea Nacional.

Wever reveló que fue prácticamente obligado a remitir al Ministerio Público la denuncia hecha en el pleno por el exdiputado panameñista, Jorge Iván Arrocha al Ministerio Público.

Wever dijo durante su comparecencia que el presidente de la Asamblea de aquel entonces, Rubén De León, le dio instrucciones para que informara a la Procuraduría General de la Nación la denuncia del diputado.

