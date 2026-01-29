Nacional - 29/1/26 - 12:00 AM

Petro propone en Panamá 'un pacto por la vida y la libertad en las Américas'

El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este miércoles "un pacto fundamental por la vida y la libertad en las Américas", al intervenir en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra en Ciudad de Panamá.

"El pacto fundamental tiene dos conceptos: la libertad y la vida. Libertad integral es emancipar a la humanidad; la vida lo es todo. Por tanto, sin libertad y sin vida no existimos como seres humanos en ninguna parte del planeta", dijo Petro.

Según el mandatario, esa propuesta de un pacto por la vida y la libertad se la planteará al presidente estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantendrán el próximo 3 de febrero en Washington para limar asperezas en la relación bilateral después de un año de diferencias por asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela.

"Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad. A ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad", expresó.

También por "articular" la "diversidad" latinoamericana para construir ese pacto que debe ser un centro de poder regional. Subrayó que "la libertad no se puede acallar con la amenaza" y por eso instó además al diálogo entre países hermanos.

