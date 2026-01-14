¡Pica y se extiende! Contraloría niega retrasos en contratos de basura

La Contraloría General de la República aclaró que los contratos del servicio de recolección de desechos en San Miguelito no ingresaron completos a la institución el 8 de enero.

Según la entidad, ese día solo dos de los tres contratos llegaron, y lo hicieron a las 3:50 de la tarde, directamente a la Oficina de Fiscalización del Municipio.

El resto del papeleo, explican, entró formalmente a la sede principal de la Contraloría el 13 de enero de 2026.

Desde ese momento los expedientes siguen su curso normal de fiscalización previa, indican.

La Contraloría sostiene que los registros oficiales y la trazabilidad documental muestran que se cumplieron todos los plazos administrativos, sin atrasos ni retenciones.

“No hubo dilación ni irregularidades atribuibles a esta institución”, recalcan.

La entidad también confirmó que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fue autorizada desde el 19 de enero de 2026 para asumir el control total del servicio.

Eso incluye la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el distrito de San Miguelito.

De igual forma advirtió que cualquier versión que diga lo contrario no se ajusta a los hechos y que ese tipo de señalamientos genera desinformación entre la ciudadanía.

Especialmente —subrayan— cuando provienen de autoridades electas.