Nacional - 14/1/26 - 02:21 PM

¡Pica y se extiende! Contraloría niega retrasos en contratos de basura

“No hubo dilación ni irregularidades atribuibles a esta institución”, recalcan.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Contraloría General de la República aclaró que los contratos del servicio de recolección de desechos en San Miguelito no ingresaron completos a la institución el 8 de enero. 

Según la entidad, ese día solo dos de los tres contratos llegaron, y lo hicieron a las 3:50 de la tarde, directamente a la Oficina de Fiscalización del Municipio.

El resto del papeleo, explican, entró formalmente a la sede principal de la Contraloría el 13 de enero de 2026

Desde ese momento  los expedientes siguen su curso normal de fiscalización previa, indican. 

La Contraloría sostiene que los registros oficiales y la trazabilidad documental muestran que se cumplieron todos los plazos administrativos, sin atrasos ni retenciones.

“No hubo dilación ni irregularidades atribuibles a esta institución”, recalcan.

Te puede interesar

Estudiantes de Medicina protestan en el IFARHU por becas sin contrato

Estudiantes de Medicina protestan en el IFARHU por becas sin contrato

 Enero 14, 2026
¡Pica y se extiende! Contraloría niega retrasos en contratos de basura

¡Pica y se extiende! Contraloría niega retrasos en contratos de basura

Enero 14, 2026
Leche infantil retirada en otros países no entró a Panamá

Leche infantil retirada en otros países no entró a Panamá

 Enero 14, 2026
Aplicarán sanciones por incumplir normas sanitarias en la Feria de La Chorrera

Aplicarán sanciones por incumplir normas sanitarias en la Feria de La Chorrera

 Enero 14, 2026
¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

 Enero 14, 2026

La entidad también confirmó que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) fue autorizada desde el 19 de enero de 2026 para asumir el control total del servicio.

Eso incluye la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el distrito de San Miguelito.

De igual forma advirtió que cualquier versión que diga lo contrario no se ajusta a los hechos y que ese tipo de señalamientos genera desinformación entre la ciudadanía.

Especialmente —subrayan— cuando provienen de autoridades electas.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington
¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo

¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo
Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores