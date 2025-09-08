Nacional - 08/9/25 - 12:10 PM

Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

El paciente fue trasladado en julio al Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en Santiago, donde permanecía recluido en la unidad de cuidados intensivos.

 

Por: Redacción / Web -

Un hombre de 30 años falleció el pasado viernes luego de permanecer más de un mes en estado crítico tras ser mordido por una serpiente en la comunidad de Santa Catalina, comarca Ngäbe-Buglé.

El paciente fue trasladado en julio al Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en Santiago, donde permanecía recluido en la unidad de cuidados intensivos.

El Dr. Jaime Izaga, subdirector médico del hospital, explicó que el hombre ingresó con un paro cardiorrespiratorio, del cual logró recuperarse inicialmente. Sin embargo, con el paso de los días su estado se complicó, desarrollando una falla multiorgánica que finalmente le causó la muerte.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población en zonas rurales a buscar atención médica inmediata ante cualquier mordedura de serpiente.

Te puede interesar

Llueve, pero no hay agua: crisis hídrica golpea a Bahía Honda

Llueve, pero no hay agua: crisis hídrica golpea a Bahía Honda

 Septiembre 08, 2025
Padre denuncia presunto maltrato escolar en primaria de Dolega

Padre denuncia presunto maltrato escolar en primaria de Dolega

 Septiembre 08, 2025
Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

 Septiembre 08, 2025
Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

 Septiembre 08, 2025
Museo del Canal celebra 28 años con cultura, memoria e inclusión

Museo del Canal celebra 28 años con cultura, memoria e inclusión

 Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre