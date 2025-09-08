Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

Un hombre de 30 años falleció el pasado viernes luego de permanecer más de un mes en estado crítico tras ser mordido por una serpiente en la comunidad de Santa Catalina, comarca Ngäbe-Buglé.

El paciente fue trasladado en julio al Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en Santiago, donde permanecía recluido en la unidad de cuidados intensivos.

El Dr. Jaime Izaga, subdirector médico del hospital, explicó que el hombre ingresó con un paro cardiorrespiratorio, del cual logró recuperarse inicialmente. Sin embargo, con el paso de los días su estado se complicó, desarrollando una falla multiorgánica que finalmente le causó la muerte.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población en zonas rurales a buscar atención médica inmediata ante cualquier mordedura de serpiente.