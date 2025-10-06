Piden al TE ‘prestar mucha atención’ al caso Meneses

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, manifestó que el Tribunal Electoral “tiene que prestar mucha atención” sobre la viabilidad de que el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, detenido en la cárcel de Tinajitas, adquiera el fuero electoral penal tras postularse para el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Con el fuero electoral penal, Meneses estaría buscando frenar las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo en su contra.

Montalvo indicó que, si la postulación de Meneses para el CEN de su partido se hubiese dado antes de la formulación de cargos y de la imposición de las medidas cautelares en su contra, habría que primero levantar el fuero electoral penal, pero que, en estos momentos, su situación jurídica es distinta.

La titular de Gobierno sostuvo que Meneses tiene varias investigaciones penales vigentes, y que en una de ellas mantiene una medida de detención provisional, razón por la que está en custodia del Sistema Penitenciario. Manifestó que se ciñen a la orden del Órgano Judicial de mantenerlo en detención provisional.

"Ahora él va a postularse, debe adquirir un fuero; no entiendo cuál es la estrategia, pero definitivamente que aquí tiene que prestar mucha atención el Tribunal Electoral porque hay una investigación corriendo”, advirtió.

“Existen unos fueros que vienen por este tipo de acciones (postularse a cargos en los partidos), que entrega el Tribunal Electoral, y yo debo entender que, de una u otra manera, estando él dentro de un proceso, se dificulta mucho (que reciba el fuero)”, indicó Montalvo en el programa dominical Debate Abierto.

La ministra señaló que “es un contrasentido" que alguien que ya está dentro de un proceso, con una investigación en marcha, trate de introducir un componente que definitivamente está distorsionando lo que está ocurriendo.

“Él (Meneses) tiene no solamente una, son varias carpetillas de investigación; a cada carpetilla se le está haciendo su audiencia respectiva, respetando precisamente ese debido proceso ante un juez de garantías. Nosotros acogemos la orden del Órgano Judicial de mantenerlo a él en su detención preventiva”, afirmó Montalvo.

“Y esto no va a ayudar al señor Meneses. El señor Meneses, de lo que debe ser merecedor, es del debido proceso. Todas sus garantías tienen que verse respetadas, porque eso es lo que la ley les debe garantizar. Pero su estatus sigue siendo el mismo, entonces, más allá de la postulación”, dijo la ministra.

Contra Meneses se desarrollan tres investigaciones distintas, todas relacionadas con supuestas irregularidades en el Ifarhu. Una es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, por el que se encuentra detenido; otra por blanqueo de capitales y la tercera por peculado, por las cuales tiene reporte periódico e impedimento de salida del país.