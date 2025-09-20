Piden celeridad en los trabajos en El Guarumal

Terminar cuanto antes los trabajos en el sector del Guarumal, en el corregimiento de Limón, donde semanas atrás se dio un hundimiento de la carretera Panamá-Colón, es lo que piden los usuarios que utilizan esta vía a diario esta importante vía en la Costa Atlántica.

Estos trabajos podrían durar más de dos meses en hacer todas las adecuaciones técnicas y reabrir la carretera.

Sonia Peralta, de 42 años, moradora de Nuevo San Juan, área de la transístmica de Colón esto se debió evitar, si se hubiera hecho una revisión periódica de puntos críticos de la carretera para repararla de inmediato.

“Siempre debo caminar más de 10 minutos para poder hacer trasbordo con sol o lluvia, los perjudicados somos los residentes de la transístmica”, dijo.

En tanto, Eduardo Rodríguez Vásquez, residente de Salamanca, indicó que con la llegada de las lluvias, las labores de reparación consideran pueden tardar más de dos meses.

LEE TAMBIÉN: Sacan toneladas de basura de estación de bombeo de Colón

Mientras asegura debe tomar más tiempo para poder salir y llegar a su residencia, “siempre el pueblo resulta el afectado, queremos una fecha de cumpleaños para que se termine esta obra”.

Esta semana, Jorge Murgas, ingeniero residente de la Dirección nacional de inspección del Ministerio de Obras Públicas, informó que los trabajos de reparación que ejecuta la entidad en la carretera Boyd Roosevelt, a la altura de El Guarumal, provincia de Colón, tendrán una duración estimada de dos meses, pese al inicio de la temporada lluviosa y el impacto que esta tiene en el suelo.

En este tramo se reportó un hundimiento severo, lo que ha obligado a los residentes a utilizar rutas alternas para desplazarse. A finales de agosto, se habilitaron accesos a la Autopista Panamá – Colón desde las comunidades de El Giral y Quebrada Ancha.