Piden destitución de 19 funcionarios de Unachi por nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) solicitó la destitución de funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) involucrados en actos de nepotismo y tráfico de influencias.



Hasta la fecha, se han emitido 33 notificaciones de sanción, de las cuales 19 serán destituciones y el resto implicará la reducción del 50% del salario de los implicados.



Los afectados incluyen profesores, personal administrativo y autoridades que han estado involucradas en decisiones clave dentro de la universidad.

Estas sanciones forman parte de un total de 86 expedientes investigados desde el año pasado por la ANTAI, que revelaron prácticas de favoritismo familiar, donde personas mantenían a varios miembros de su familia dentro de la institución, lo que el público llegó a denominar como una “finca privada”.

El jefe de asesoría legal de la ANTAI enfatizó que los funcionarios tienen derecho a presentar recursos de reconsideración, pero subrayó que las investigaciones continúan y que más acciones podrían ser anunciadas en los próximos días.

Este escándalo pone nuevamente bajo la lupa a la gestión universitaria y la necesidad de transparencia en los procesos administrativos y académicos.