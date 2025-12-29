Piden poner la creación de empleos en el centro de las decisiones

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado contundente a las autoridades y a los distintos sectores del país para que, de cara a 2026, la creación de empleos sea el eje central de todas las decisiones públicas y privadas, advirtiendo que Panamá “no necesita más diagnósticos, sino decisiones”.

En un comunicado, el gremio empresarial subrayó que el cierre de 2025 marca un punto de inflexión. Tras años de postergar reformas clave, destacó que encaminar la crisis de la Caja de Seguro Social fue una decisión inevitable para recuperar la confianza, y advirtió que el país no puede quedarse “mirando el retrovisor”, sino avanzar con determinación.

La Cámara enfatizó que el empleo no surge de manera espontánea, sino que depende de confianza, reglas claras, inversión y un Estado que funcione, con instituciones que hagan cumplir la ley. En ese sentido, cuestionó la normalización de la informalidad, la burocracia ineficiente y los cierres de calles como mecanismos de presión, señalando que cada día perdido y cada proyecto detenido se traduce en empleos que no se generan.

De cara a 2026, el gremio propuso que toda política pública sea evaluada bajo una pregunta clave: ¿genera o destruye oportunidades de empleo? Recalcó que el trabajo digno es el principal nivelador social y la base del bienestar de las familias y comunidades.

El comunicado también vinculó la generación de empleo con la educación, advirtiendo que no se pueden seguir perdiendo años escolares ni desconectando la formación del mundo productivo. Planteó la necesidad de más educación técnica y mayor articulación con el sector privado.

Asimismo, la Cámara exigió instituciones sólidas y una justicia oportuna e igual para todos, sin privilegios ni amnistías encubiertas, señalando que la corrupción frena la inversión y destruye la confianza. Alertó además que decisiones estratégicas, como el futuro de la mina, no pueden seguir postergándose por su impacto directo en el empleo y la estabilidad económica.