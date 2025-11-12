Piden respeto para familia de Esteban; causa de muerte está en investigación
Esteban De León fue hallado sin vida el pasado 5 de noviembre, detrás de una iglesia en la 24 de Diciembre.
El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, pidió respeto para la familia de Esteban De León, joven de 25 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre.
Destacó que el móvil y las causas de su muerte aún están en investigación.
“Quiero pedirles respeto por los familiares que sufren en este tipo de casos, porque existe un clamor latente de recuperar a ese familiar y, por supuesto, hay situaciones que terminan en un desenlace lamentable. Hay que tener respeto hacia los familiares, porque también se constituyen víctimas frente a estos hechos”, manifestó el procurador.
Por otro lado, instó a la población a reportar de inmediato cualquier caso de desaparición, señalando que es muy importante actuar con rapidez.
“Si el desenlace es una evasión o una salida voluntaria de esa persona de su entorno familiar y cotidiano, esa es una decisión, pero por lo menos ya tenemos una respuesta frente a esa presunta desaparición”, manifestó Gómez ante los medios de comunicación.