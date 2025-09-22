Piden vetar ley que obliga a bajar precios del seguro de autos

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), que representa a las compañías aseguradoras del país, expresó su rechazo al Proyecto de Ley 53, el cual busca otorgar un 25% de descuento en la renovación de pólizas de seguros de autos a conductores que no hayan tenido siniestros en el último año.

Según Apadea, la iniciativa, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, afecta la libre empresa, pone en riesgo la viabilidad del producto y podría tener consecuencias negativas para los consumidores.

Argumentos de las aseguradoras:

Afecta la libre competencia: Alegan que obligar a ofrecer descuentos sin criterios técnicos sostenibles limita la capacidad de las aseguradoras para operar en un mercado libre.

Podría subir los precios: Indican que algunas empresas dejarán de ofrecer pólizas si estas dejan de ser rentables, lo que reduciría la oferta y provocaría un aumento en los costos para los usuarios.

No hubo consulta previa: Apadea asegura que no fue tomada en cuenta durante el proceso legislativo, a pesar de ser una parte clave del sector.

Errores técnicos en el análisis: Critican que los datos utilizados para justificar la ley fueron entregados tarde y mal interpretados, especialmente los provenientes de la Superintendencia de Seguros.

Ante esta situación, la Asociación pidió al Ejecutivo vetar el proyecto, advirtiendo que su aplicación podría hacer inviable la operación de seguros de autos en las condiciones propuestas.