Nacional - 24/11/25 - 01:20 PM

Pillan a 11 extranjeros sin permiso laboral en eventos artísticos

La inspección se realizó en diversos comercios y establecimientos dedicados a eventos artísticos ubicados en la ciudad capital.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevó a cabo un operativo conjunto con el Servicio Nacional de Migración, en el que se identificaron a 11 trabajadores extranjeros que no contaban con su respectivo permiso de trabajo  en Panamá. 

Durante el operativo, los inspectores del Mitradel levantaron 4 actas que fueron remitidas a la Secretaría Judicial de la institución. Además, se ordenó a los encargados de los establecimientos corregir las irregularidades encontradas y se aplicaron las sanciones correspondientes a los comercios involucrados.

Este tipo de operativos busca garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria en el país, protegiendo los derechos de los trabajadores y asegurando la legalidad de las actividades comerciales.
 

