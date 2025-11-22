Pillan a cinco personas por quema ilegal de desechos cerca de Cerro Patacón

Un operativo realizado por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en las zonas aledañas al relleno sanitario de Cerro Patacón resultó en la aprehensión de cinco personas y la retención de dos camiones tipo volquete.



Durante la acción, los detenidos fueron sorprendidos mientras realizaban la quema y disposición ilegal de desechos en un vertedero clandestino.

El operativo, coordinado con la Fiscalía Ambiental, fue ejecutado luego de confirmar la actividad ilícita en el área.

MiAMBIENTE, como parte de sus acciones permanentes de vigilancia, busca mitigar prácticas que afectan la salud pública y contribuyen al aumento de las emisiones contaminantes en la región.

José Delgado, jefe del Departamento de Riesgos Ambientales, explicó que además de la intervención en el vertedero, se inspeccionaron dos recicladoras cercanas. En estos puntos, se verificó la documentación y el manejo de los residuos, asegurándose de que contaran con los permisos necesarios para operar de manera legal.

MiAMBIENTE advirtió sobre los peligros de la quema de residuos, que genera gases tóxicos, aumenta el riesgo de incendios, deteriora la calidad del aire y afecta gravemente la salud de personas con enfermedades respiratorias, especialmente en las comunidades cercanas.