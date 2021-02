Pino: Fuerza Pública seguirá luchando contra la pandemia

Con el fin de minimizar el riesgo de contagios por la Covid -19 y así mantener mayor número de unidades cuidando en los diversos sectores del país, el ministerio de Seguridad pública implementó una estrategia denominada “Plan de Acuartelamiento General” , el cual ha dado resultados favorables, informó el ministro Juan Manuel Pino.

Indicó Pino, que a pesar de la pandemia que ha vulnerado al mundo entero, la delincuencia no cesa en sus actividades, por lo que la Fuerza Pública ha tenido que redoblar esfuerzos, por un lado para procurar mantener el control en las calles en cumplimiento de los decretos emitidos por las autoridades de salud y por la otra, para reprimir a aquellos antisociales, que se quieran aprovechar de las circunstancias para cometer delitos en contra de los ciudadanos honestos y trabajadores.



Señaló que por la naturaleza de su trabajo el uniformado se expone constantemente al virus, patrullando las calles, barriadas, dirigiendo el tránsito en horas pico o cuando participa de la entrega de miles de bolsas de alimentos, como lo ha venido haciendo desde el inicio de esta pandemia.



Manifestó que ante esta situación, desde abril del año pasado se puso en marcha el plan, que consistió en ubicar en diferentes hoteles a unos 2,020 policías y posteriormente en julio a 3,020 unidades, en turnos de trabajo de 8 a15 días o más, que luego permanecen un tiempo adicional en cuarentena, con el propósito de asegurarse que la unidad no estuviese contagiada y no se convirtiera en un riesgo para su propia familia, al momento de su franquicia o días de descanso; ya que como todo ser humano también se preocupan y se ven afectados cuando un ser querido cae por alguna enfermedad o muere a causa de este virus letal, agregó Pino.



Explicó el ministro Pino que la prolongación de la pandemia y el aumento de casos positivos producto de la apertura paulatina de los bloques, principalmente para fin del 2020, se registró un incremento en el número de unidades contagiadas, que pasó de 191 casos el 1 de octubre, a 264 el día 30 del mismo mes.



Como consecuencia de las aperturas, a mediados de noviembre se presentó un aumento en los casos positivos del personal operativo de 172 casos registrados el 20 de noviembre, a 880 casos el 31 de diciembre y reflejó su pico máximo el 9 de enero con 920 casos.



Como medida para detener el aumento que ya había iniciado, se tomó la decisión de aumentar la cantidad de unidades acuarteladas en hoteles, incrementando de 3020 a 3898 unidades y no fue hasta el 23 de enero del presente año en el que se marcó una significativa disminución de 593 casos, para continuar bajando el 31 de enero a 386 casos, reflejando así que la medida adoptada en el mes de diciembre fue efectiva.



Afirmó, el Jefe de la Seguridad en nuestro país, que gracias a la planificación de estas estrategias, se ha logrado disminuir los contagios y así garantizar que los miembros de la fuerza pública se mantengan en las calles combatiendo el crimen y protegiendo a la ciudadanía con alto espíritu de Patriotismo, Responsabilidad y Solidaridad.



Acotó a su vez que los montos económicos destinados al pago de hoteles y alimentación “no programados, ni planificados” en esta pandemia sin precedentes, ha sido para resguardar a los hombres y mujeres de uniforme que se encargan de velar por la seguridad y el bienestar de la población durante las 24 horas del día.

Por otra parte manifestó el ministro que el sector hotelero ha aportado su grano de arena en la lucha contra esta pandemia, ofreciendo tarifas muy bajas, pero más importante que las utilidades, es que permitió un movimiento económico, dado que muchos de sus colaboradores entre cocineros, personal de limpieza, recamareras, conductores, seguridad interna, recepcionistas, etc., retornaron a su puesto de trabajo contando con ingresos