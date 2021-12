Pino: Hay una agenda de Estado para lucha contra la corrupción

El minsiterio de Seguridad y la Procuraduria General de la Nación trabajan en la lucha contra la corrupcíón uniendo esfuerzo con la embajada de Estados Unidos, que brinda apoyo técnico y económico en el país.

Las conclusiones surgen tras el acto de Fortalecimiento Interinstitucional en conmemoración al Día Internacional Contra la Corrupción que reunió al Procurador encargado Javier Caraballo, el Jefe de Misión de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Steward Tuttle, y el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.



Pino: Blindar el sistema económico

Pino asegura que hay una agenda a nivel de Estado en la lucha contra la corrupción para blindar el sistema económico y financiero del país.

En su intervención, el ministro explicó se desarrollan proyectos para robustecer el recurso humano para evitar ser parte de la solución y no del problema.

Mencionó que se cuenta con unidades especializadas que trabajan de la mano con el Ministerio Público , con el fin de neutralizar, desmantelar y procesar redes de lavado de dinero, como también blancos importantes a nivel nacional e internacional como lo son laUnidad Sensitiva de Investigación Financiera y La División de Blanqueo de Capitales y el Centro Operativo de Fuerza de Tarea Conjunta en la lucha del Blanqueo de Capitales.

Mencionó también el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio con el que se pretende desarrollar un marco normativo dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita, a fin de recuperar los bienes ilícitos a favor del Estado.



Tutle: $9 millones en 10 años

Por parte, Tutle afirmó que Estados Unidos trabaja junto al Ministerio Público y el Ministerio ed Seguridad para coordinar las iniciativas anticorrupción y destacó que los altos niveles de corrupción e impunidad necesitan medidas anticorrupción fuertes.

Mencionó que Estados Unidos ha brindado más de $9 millones mediante las subvenciones de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), además de las capacitacitaciones a las sociedad civil para identificar prácticas corruptas, fortalecer el periodismo investigativo, entender las contrataciones públicas, incrementar la participación cívica y abogar por transparencia gubernamental.

De igual forma, se destacó el trabajo en conjunto con la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y la Corrupción, que comenzó a operar en mayo, por combatir el lavado de activos y sirve de modelo a toda la región.

En tanto, el procurador encargado consideró que las acciones emprendidas por la Fuerza de Tarea Anticorrupción que reúne a instituciones involucradas ayudan al fortalecimiento del trabajo en materia de prevención, represión y persecución penal.

Caraballo reconocíó además el respaldo financiero de la embajada de Estados Unidos y aplaudió "a las instituciones públicas, privadas y organismos internacionales que luchan por combatir la corrupción en Panamá que marcha hacia un país más transparente e íntegro"

"La capacitación y la promoción de la transparencia principalmente en el sector público, es parte de las tareas enfocadas en el fortalecimiento de la prevención y lucha anticorrupción con el respaldo financiero de la Embajada".