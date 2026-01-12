¡Plata primero! Mitradel obliga a Revisalud a pagar todas las prestaciones

La empresa Revisalud se comprometió a depositar mañana en el Ministerio de Trabajo el pago total de las prestaciones de más de 200 trabajadores.



El ministerio será garante del dinero, asegurando que nadie se quede sin recibir lo que le corresponde por el tiempo laborado antes de la salida de la compañía recolectota de los desperdicios del distriro de San Miguelito.

El acuerdo llegó tras un paro que paralizó el servicio de recolección de basura en el distrito.

Los empleados llevaban días exigiendo el pago de sus liquidaciones y se negaban a regresar a labores hasta tener garantías concretas.

Muchos de estos trabajadores tienen más de 20 años en la empresa. Temían que al 18 de enero, último día de operaciones, la compañía se fuera sin cumplir con sus obligaciones.

Las anteriores reuniones con la empresa fueron ignoradas y eso encendió la protesta.

La ministra Jacqueline Muñoz se presentó personalmente para mediar. Se reunió con la dirigencia sindical y los representantes de la empresa.

Tras más de una hora de conversaciones, se acordó la consignación de las prestaciones al Ministerio de Trabajo, que funcionará como garante de los pagos.

Con este acuerdo, los trabajadores levantaron el paro. El servicio de recolección de basura se reanudó de manera inmediata.