Polémica: Colón pide reparto justo de impuestos de grandes empresas

El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, ha generado diversas reacciones tras sus recientes declaraciones en los actos conmemorativos del 5 de noviembre. En su discurso, Galván denunció que varios sectores económicos de la región, a pesar de generar grandes ingresos, no están cumpliendo con el pago de impuestos al municipio, lo que afecta negativamente las finanzas locales y limita la capacidad del gobierno municipal para desarrollar obras comunitarias.

El burgomaestre mencionó como ejemplos a las empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón, el ferrocarril, los puertos marítimos y las empresas contratistas de la Autoridad del Canal de Panamá, todas las cuales, según él, están exoneradas de impuestos municipales.

Reacciones de la comunidad

Luis Ladeut, dirigente comunitario en la región, manifestó su apoyo a las palabras del alcalde y destacó que la zona atlántica ha sido históricamente perjudicada por las exoneraciones fiscales.

Según Ladeut, Colón merece una mayor participación en los ingresos generados por las grandes empresas que operan en la zona, ya que considera que estos recursos podrían contribuir a la generación de empleo y al desarrollo de la región.

Por otro lado, la comerciante Diana Mora también respaldó las declaraciones del alcalde, señalando que tiene razón al afirmar que grandes empresas generan una gran cantidad de dinero, pero la región no se beneficia adecuadamente de esos ingresos.

Mora puso como ejemplo el caso de los puertos marítimos, cuyos ingresos, según ella, son destinados a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y el caso del ferrocarril, cuyos beneficios van a parar al municipio de Panamá. "Los impuestos deben ser compartidos, ya que estas empresas operan en Colón", afirmó.

Aclaraciones desde la Zona Libre de Colón

Sin embargo, desde la Zona Libre de Colón, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, Dovi Eisenman, reaccionó en sus redes sociales y destacó que las empresas de la zona franca no están exentas de contribuir.

Eisenman aclaró que, si bien las empresas se rigen por leyes especiales, están obligadas a cubrir costos administrativos y operativos, que incluyen el pago de tasas de aseo, seguridad y otros servicios. Estos pagos se destinan a la administración de la Zona Libre, no al municipio.

Eisenman explicó que, anualmente, las empresas de la Zona Libre entregan alrededor de 50 millones de dólares, de los cuales 30 millones son destinados al gobierno central, mientras que el resto se utiliza para la operación de la propia zona franca.

Colón sigue en el olvido

Por último, los habitantes de Colón coincidieron en que, a pesar de ser una región con importantes actividades económicas, la ciudad ha sido históricamente ignorada por las administraciones gubernamentales.

El evidente deterioro de la infraestructura en la ciudad ha llevado a la comunidad a demandar una inversión sustancial en mejoras que beneficien tanto a los residentes como a las empresas que operan en la región, pero que, según muchos, no perciben los beneficios de esa actividad económica.

Las declaraciones del alcalde Galván han abierto un debate sobre la distribución de los ingresos generados en Colón y la necesidad de una mayor inversión para el desarrollo sostenible de la región atlántica.