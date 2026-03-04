Polémica por comercio en servidumbre pública de Alto Alfaro, Veraguas

Una fuerte pugna verbal se registró en la barriada Alto Alfaro, en el distrito de Santiago, luego de que moradores del sector detectaran la construcción de un local comercial en lo que, según ellos, es una servidumbre pública y muy cerca de una cancha deportiva comunitaria que actualmente está en proceso de rehabilitación.

Aracne Jaén, residente del lugar, dijo que la situación ha generado el malestar y revuelo entre los residentes, quienes calificaron la obra como una afectación directa a un espacio destinado al uso colectivo, especialmente de niños y jóvenes que practican deportes en el área.

“Esa servidumbre es pública y forma parte del entorno de la cancha. No estamos en contra del trabajo de nadie, pero sí de que se ocupen espacios que son de la comunidad”, manifestó Loana Chanis, una de las vecinas, quien pidió la intervención inmediata de las autoridades municipales.

Ante la creciente tensión, fue necesaria la presencia de funcionarios de la Alcaldía de Santiago, quienes acudieron al lugar para mediar en el conflicto y verificar la legalidad de la construcción.

Los representantes municipales escucharon ambas partes y se comprometieron a revisar la documentación correspondiente para determinar si la obra cumple con las normativas urbanísticas vigentes o si será reubicada en otro lugar.

Los residentes sostienen que la edificación podría obstaculizar los trabajos de rehabilitación de la cancha deportiva, un proyecto comunitario que, según indicaron, ha sido gestionado con esfuerzo por los propios moradores del sector.

Por su parte, la empresaria Semelina Herrera, responsable de la construcción, aseguró que se trata de una estructura temporal y que en ningún momento se busca afectar el proyecto deportivo ni apropiarse de un bien público.

“Es algo provisional y no interfiere con la cancha ni con su rehabilitación. Estamos dispuestos a presentar los permisos y aclarar cualquier duda”, expresó la comerciante.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre si la obra cuenta con los permisos requeridos o si procede alguna medida administrativa.

Mientras tanto, la comunidad de Alto Alfaro se mantiene a la expectativa de una solución que garantice el respeto a los espacios públicos y la continuidad del proyecto deportivo en beneficio de sus residentes.