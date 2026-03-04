San Miguelito: 120 pela’os retoman la premedia y técnica

Más de 120 pela’os volvieron a las aulas en San Miguelito. No fue acto ni discurso largo. Fue primer día de clases en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), donde muchachos de 14 a 17 años arrancaron el año con uniforme puesto y cuadernos nuevos, buscando ponerse al día y no quedarse en el camino.

La matrícula se triplicó luego de la campaña “100 cupos pa’ seguir pa’ lante”, que abrió espacio para quienes habían soltado la escuela. Hoy el centro vuelve a llenarse de ruido, de herramientas, de máquinas encendidas y de jóvenes que quieren aprender algo más que teoría.

Aquí no solo terminan la premedia. También salen con una especialidad técnica bajo el brazo. Construcción, chapistería, mecánica, informática, modistería, ebanistería, soldadura, cocina y protocolo forman parte de la oferta. Son oficios que se buscan en la calle y que pueden convertirse en sustento.Redacción

El lugar fue remodelado con una inversión que supera los 50 mil balboas. Se обновaron aulas y talleres para que los estudiantes trabajen en mejores condiciones. Nada lujoso, pero sí funcional y listo para meter mano.

Entre los que regresaron está Álvaro Rodríguez, de 17 años, quien este año termina la premedia. El año pasado sacó promedio de 4.9 y fue el primero de su grupo en los talleres técnicos. Su mamá dice que el centro ha sido una segunda oportunidad y que lo ve más enfocado.

También está Azael Cuesta, de 15 años, inscrito por su abuela para que retome el ritmo. Él quiere estudiar tecnología y ahora cuenta con un salón de informática renovado donde puede practicar.

Además de las clases, los estudiantes completan 500 horas de práctica profesional, un paso clave para salir con experiencia real. El centro trabaja el programa de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación, y el año pasado 21 muchachos lograron graduarse.

Para quienes quieran seguir hasta el bachillerato, la opción es continuar en el Centro Vocacional Chapala. La idea es que el camino no se corte y que estos jóvenes tengan algo concreto en la mano cuando salgan a buscar trabajo.

En San Miguelito, al menos esta semana, más de 120 historias volvieron a empezar.