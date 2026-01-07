Policía ajusta estrategias por región para frenar pandillas y microtráfico

La Policía Nacional mantiene activa a nivel nacional la Operación Odiseo, un plan de seguridad que se ejecuta con estrategias distintas según la realidad de cada región del país, tomando en cuenta los tipos de delitos que más inciden en cada zona.

El director de la Policía, Jaime Fernández, explicó que hay áreas donde el principal problema es el pandillerismo, en otras el microtráfico, y en algunos sectores los robos y asaltos armados. Por eso, las acciones no son iguales en todo el territorio y se adaptan a la dinámica criminal de cada provincia.

Fernández informó que el año 2025 cerró con una reducción en los homicidios en comparación con 2024, y destacó que la Policía logró incrementar en un 48% las incautaciones de droga a nivel nacional. Estas cifras, según explicó, reflejan un control en los delitos de mayor impacto.

Dentro de la operación, la Policía ha aumentado los allanamientos, los operativos antipandillas y el uso de tecnología, incluyendo drones, además del refuerzo con patrullas y motocicletas.

Indicó que Colón y San Miguelito siguen siendo zonas de alta incidencia, con más de 17 mil unidades policiales desplegadas, debido a conflictos entre pandillas por control territorial y distribución de drogas.

El director confirmó que la mayoría de los homicidios están relacionados con el microtráfico, y señaló preocupación por el uso de menores de edad en hechos criminales, tanto para cometer homicidios como para intimidar a otros grupos, aprovechando vacíos legales.

Entre los resultados recientes, la Policía reportó el rescate de siete personas en La Chorrera, quienes iban a ser asesinadas en un conflicto entre pandillas, con la aprehensión de nueve sospechosos.

En Chame, se dio la detención de 36 personas dentro de una residencia vinculada a una pandilla, y en Los Santos se realizaron decomisos y capturas relacionadas con redes criminales que operan también en Colón y San Miguelito.

La Policía reiteró que la seguridad no depende solo de los operativos, y pidió a la ciudadanía denunciar situaciones irregulares para poder actuar de manera más rápida y efectiva.