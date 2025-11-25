Nacional - 25/11/25 - 03:09 PM

¡Pónganse al día! Viene la vaina dura para los que deben pensión

Las autoridades también han dicho que estas medidas buscan fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como mejorar la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

 

Por: Redacción / Web -

Los padres que no estén al día con la pensión alimenticia en Panamá están en tremendo lío, debido a que  tras el paso en la Asamblea Nacional al segundo debate, al proyecto de reforma a la Ley General 42 del 2012, la situación se pondrá dura para todos ellos 

Por estos casos, especialistas en derecho de familia detallan que las nuevas disposiciones establecen que las personas morosas ya no podrán abonar cualquier monto para ponerse al día. 

Es más, con la reforma, deberán pagar al menos el 75% del total adeudado para poder regularizar su situación.
Además, la sanción por desacato también experimenta un incremento.

Otro punto, es que anteriormente, dicho incumplimiento podía generar una pena de 30 días de detención, pero con la modificación según se ha explicado, la sanción podrá extenderse hasta 45 días cuando la persona no cumpla con el pago establecido por el juzgado.

Diputados han señalado que el proyecto de ley busca agilizar los procesos de pensión alimenticia.

Las autoridades también han dicho que estas medidas buscan fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como mejorar la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Te puede interesar

Acodeco revisa ofertas para que nadie salga engañado en Black Friday

Acodeco revisa ofertas para que nadie salga engañado en Black Friday

 Noviembre 25, 2025
¡Pónganse al día! Viene la vaina dura para los que deben pensión

¡Pónganse al día! Viene la vaina dura para los que deben pensión

Noviembre 25, 2025
Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

 Noviembre 25, 2025
MINSA confirma caso de tosferina en una menor de 1 año en La Chorrera

MINSA confirma caso de tosferina en una menor de 1 año en La Chorrera

 Noviembre 25, 2025
Aprueban presupuesto 2026 por $242.3 millones para Alcaldía de Panamá

Aprueban presupuesto 2026 por $242.3 millones para Alcaldía de Panamá

Noviembre 25, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito