¡Pónganse al día! Viene la vaina dura para los que deben pensión

Los padres que no estén al día con la pensión alimenticia en Panamá están en tremendo lío, debido a que tras el paso en la Asamblea Nacional al segundo debate, al proyecto de reforma a la Ley General 42 del 2012, la situación se pondrá dura para todos ellos



Por estos casos, especialistas en derecho de familia detallan que las nuevas disposiciones establecen que las personas morosas ya no podrán abonar cualquier monto para ponerse al día.

Es más, con la reforma, deberán pagar al menos el 75% del total adeudado para poder regularizar su situación.

Además, la sanción por desacato también experimenta un incremento.

Otro punto, es que anteriormente, dicho incumplimiento podía generar una pena de 30 días de detención, pero con la modificación según se ha explicado, la sanción podrá extenderse hasta 45 días cuando la persona no cumpla con el pago establecido por el juzgado.

Diputados han señalado que el proyecto de ley busca agilizar los procesos de pensión alimenticia.

Las autoridades también han dicho que estas medidas buscan fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como mejorar la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.