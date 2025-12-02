¡Por fin! Arranca la construcción del colegio que La Chorrera pidió por años

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció una inversión de 2.4 millones de dólares para levantar un nuevo centro de educación integral en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, un proyecto que viene a darle un respiro a miles de familias que llevan años pidiendo más escuelas dignas.

La obra, que estará a cargo de Cimenta Construcción, deberá quedar lista para abril de 2027, aunque la empresa dice que hará el esfuerzo por entregar antes y con buena calidad.

Y es que el déficit es grande: en 2024, el MEDUCA contabilizó que Panamá Oeste necesitaba siete escuelas nuevas para atender la demanda.

La ministra Lucy Molinar pidió a la empresa celeridad y materiales de calidad, dejando claro que el ministerio va a estar encima del proyecto.

El nuevo plantel, ubicado en Puerto Caimito y que llevará el nombre “Puerto del Mar”, será un espacio completo: 76 aulas, laboratorios, edificio administrativo, gimnasio polideportivo, canchas exteriores y sistemas de seguridad.

Además, el MEDUCA adelanta que el 15 de diciembre arrancará la construcción de otro colegio en El Arado, y está en trámite un tercer centro educativo para La Chorrera. Molinar también destacó que muchos de los terrenos para estas obras han sido donados por particulares y empresas, un gesto que ha permitido sacar los proyectos adelante.

Todo apunta a que La Chorrera por fin verá escuelas nuevas levantarse… y la comunidad lo está esperando hace rato.