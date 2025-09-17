Potabilizadora de La Chorrera fuera de servicio por falla eléctrica

La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como "El Trapichito" y ubicada en La Chorrera, se encuentra fuera de operaciones este miércoles debido a una incidencia eléctrica externa en el sector.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que ya ha establecido comunicación con la empresa eléctrica correspondiente para restablecer el voltaje necesario que permita reactivar los equipos y reanudar la producción de agua potable.

Zonas afectadas:

En La Chorrera:

Guadalupe.

El Coco.

Playa Leona.

Barrio Colón.

Barrio Balboa.

Puerto Caimito.

En Arraiján:

Juan Demóstenes Arosemena

Vacamonte.

Vista Alegre.

