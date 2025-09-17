Potabilizadora de La Chorrera fuera de servicio por falla eléctrica
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que ya ha establecido comunicación con la empresa eléctrica correspondiente para restablecer el voltaje necesario que permita reactivar los equipos y reanudar la producción de agua potable.
La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como "El Trapichito" y ubicada en La Chorrera, se encuentra fuera de operaciones este miércoles debido a una incidencia eléctrica externa en el sector.
Zonas afectadas:
En La Chorrera:
Guadalupe.
El Coco.
Playa Leona.
Barrio Colón.
Barrio Balboa.
Puerto Caimito.
En Arraiján:
Juan Demóstenes Arosemena
Vacamonte.
Vista Alegre.