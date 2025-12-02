Nacional - 02/12/25 - 09:20 AM

PP ajusta su tablero interno rumbo a una elección clave el 13 de diciembre

 

El Partido Popular (PP) atraviesa una de sus internas más movidas de los últimos años, marcada por la aparición de nuevos aspirantes con vínculos familiares que han comenzado a modificar la dinámica interna del colectivo.

La postulación de José César Caicedo Gómez, hermano de Dayra Caicedo, llamó la atención dentro del partido al aspirar a la vicepresidencia. A esto se suma la candidatura de Eric Humberto Jiménez Caicedo, primo de Dayra y sobrino de César Caicedo (padre), quien busca la subsecretaría del PP.

Estas postulaciones cuentan con el apoyo de los vicepresidentes provinciales de Chiriquí y Colón.  El respaldo territorial también fortalece al equipo del actual secretario general, Cirilo Salas, quien aspira a la presidencia del partido

13 de diciembre: una elección interna que definirá el nuevo equilibrio del PP

El 13 de diciembre de 2025 será la fecha clave para decidir la nueva estructura del Partido Popular. 

La contienda se mantiene cerrada y, según distintos observadores, el resultado dependerá de tres factores: movilización, estructura organizativa y recursos disponibles para garantizar la participación de los votantes.

La elección no solo definirá cargos: también determinará el peso real de cada corriente interna, el rol que jugarán los nuevos aspirantes y el futuro del liderazgo dentro del colectivo.

El PP llega a esta jornada con varias fuerzas en tensión y un resultado que podría reordenar por completo la dinámica interna del partido.

