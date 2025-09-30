PRD abre inscripciones para su CEN transitorio

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) abrió oficialmente el proceso de postulaciones para elegir a los nuevos miembros del CEN transitorio, quienes completarán el periodo 2022-2027 tras varias renuncias.

Los miembros del colectivo interesados en participar en estas elecciones internas tendrán hasta el 2 de octubre para presentar sus candidaturas en la sede de la Comisión Nacional de Elecciones, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los cargos a elegir serán: Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Secretario General, Primer Subsecretario y Sexto Subsecretario, tras la salida de Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo Zurdo y Rogelio Paredes.

De acuerdo con el Artículo 8 del Reglamento de Elecciones, los formularios estuvieron disponibles en las páginas oficiales del partido y del Tribunal Electoral del 27 al 29 de septiembre.

El 24 de septiembre venció el plazo para presentar nuevas renuncias, y no se registraron más cambios. Entre quienes se mantienen en sus cargos están Benicio Robinson (Presidente), Carlos Pérez Herrera, Raúl Pineda, Ricardo Torres y Julio Mendoza.

La campaña electoral se desarrollará del 15 al 20 de noviembre, mientras que la veda electoral será del 21 al 23 de noviembre, día en que se celebrarán los comicios internos.