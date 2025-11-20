PRD se alista para elegir cinco cargos del CEN con apoyo del TE este domingo

Este domingo 23 de noviembre, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) hará su Directorio Nacional Extraordinario en el hotel The Westin Playa Bonita, Veracruz, para llenar cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La cita es clara: quienes tienen voz dentro del partido acudirán a decidir quiénes serán el primer y segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

El TE dice presente

El Tribunal Electoral (TE) no se quedó de brazos cruzados: capacitaron al personal, diseñaron e imprimieron los documentos electorales y estarán dando asesoría técnico-legal durante toda la jornada.

También se encargarán de que todo el proceso de acreditación sea transparente y de certificar el cuórum.

Mesas listas para votar

Se instalaron 10 mesas de acreditación para los directores, 10 mesas de votación y una de Junta de Escrutinio, para que cada voto cuente y no haya contratiempos.

La Comisión Nacional de Elecciones del PRD será la que lleve las riendas, siguiendo al pie de la letra los estatutos del partido.